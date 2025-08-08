10日間予報（岡山・香川） 7日（木）に引き続き、8日（金）も一時的に雨が降りました。9日（土）から3連休ですが、雨の心配はあるのでしょうか？ 10日間予報 早い方で9日からお盆休み、9連休だと思いますが、前半は雨が降りそうです。ただ徐々に天気が回復し、13日（水）以降は日差しがありそうです。 3日間予報 9日からの3連休、岡山・香川の各地で3日間とも雨の予想ですが、特に10日（日）は岡山県で大雨が降る恐