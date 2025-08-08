ÁêËÐ¸Ä¿ÍÍ½Áª3²óÀï¤Ç½©ÅÄËÌÂë¡¦Ä¹´ôÀ¬ÇÏ¤ò¹¶¤á¤ëºë¶Ì±É¡¦ÅÄµÜ°¦´î¡Ê±¦¡Ë¡áÄ»¼è¸©¥ä¥Þ¥¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥¯¸©Ì±ÂÎ°é´ÛÁ´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¡ËÂè16Æü¤Ï8Æü¡¢Ä»¼è¸©¤ÎÊÆ»Ò¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½ÅÎÌµó¤²ÃË»Ò55¥­¥íµé¤ÇÅ·µ×À±¼·¡Ê²­Æì¡¦ËÜÉô¡Ë¤¬¥¹¥Ê¥Ã¥Á112¥­¥í¡¢¥¸¥ã¡¼¥¯128¥­¥í¤Î¥È¡¼¥¿¥ë240¥­¥í¤Ç2Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥¹¥Ê¥Ã¥Á¤È¥È¡¼¥¿¥ë¤Ï¹â¹»¿·µ­Ï¿¡£¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¤Î¥Õ¥ë¡¼¥ì¤ÇÃË»Ò¤ÏÅÄÃæÂó¿Ê¡ÊÅìµþ¡¦Åì°¡³Ø±à¡Ë