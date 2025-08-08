石破総理は参議院選挙の総括などについて議論する自民党の両院議員総会を終え、「意見を真摯に受け止めたい」と話し、自身の進退などについては“党則に則って対応する”との考えを示しました。石破総理「それぞれのご意見というものを真摯に受け止め、これから先、いろいろと参考にし、それを重視してまいりたい。党則、そしてまた、今議論が進んでいる総括、そういうものもきちんと踏まえてやっていかねばならないと思っておりま