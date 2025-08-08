お盆休みを海外で過ごす人の出国ラッシュが始まっています。成田空港から中継です。成田空港第1ターミナル、国際線出発ロビーに来ています。お盆休みを海外で過ごそうと、大きなスーツケースを手にした家族連れや若者の姿も多く、先ほどまで出発カウンターの前には長い列ができていました。昼過ぎから取材をしていますが、夜の出発便に向け、さらに混み合ってきていて、係員の方が案内に追われる姿も見られます。フィリピンへ行く