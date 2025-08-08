ジャパンロックの顔・MY FIRST STORYのHIROが着こなすCONVERSEの新作スニーカー3モデルが、シュープラザや公式オンラインショップ「kutsu.com」にて発売されます。秋を先取りしたブラウン系のクラシカルデザインから、左右異なるカラーリングの個性的な一足まで。HIROの自然体な履きこなしも必見です♪ 秋にぴったり！軽量＆クラシカルな「NX360」 「NX360」は、アッパーサイドに際立つ「シェ