お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんの金子きょんちぃが7日、自身のインスタグラムを更新。自撮りショットを公開し、「か、可愛い過ぎる…」「こりゃ強い」と反響が寄せられている。【写真】「橋本環奈かと思った」“黒髪ぱっつん”自撮りショットを披露した金子きょんちぃ「黒髪ぱっつんぶりんばんばんぼん」とつづり、2枚の自撮りショットをアップ。これまでの前髪をサイドに流したヘアスタイルから一変、短くそろった前髪が印象