パ・リーグ首位のソフトバンクは9日から、1ゲーム差で2位の日本ハムと3連戦（みずほペイペイドーム）を戦う。同カードにはいずれもチームトップの9勝を挙げている有原航平、リバン・モイネロ、大関友久の「先発3本柱」を投入する見込み。首位固めのヤマ場に臨む。同一カードでこの3人が先発するのは、今季初めて。8日に本拠地で行われたピックアップ練習に参加した小久保裕紀監督は「後半戦のローテーションを組む時に、そこ（