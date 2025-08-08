マウスコンピューターは8月7日、同社の生産拠点である長野県飯山市の工場で実施していた「組立ワークショップ」サービスを、2025年8月より再開することを発表した。○「組立ワークショップ」サービスの概要同サービスは、同社の公式Webサイトで注文したパソコンを、ユーザー自身の手で組み立てることができる体験型サービス。専任スタッフによる丁寧なサポートを受けながら、パソコンがどのように作られているのかを体験できる内容