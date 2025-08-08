歌手の倖田來未(42)が8日、自身のインスタグラムを更新。引き締まったウエストなど圧巻のスタイルを披露した。倖田は美容誌「MAQIA」の撮影の臨んだことを報告し「MAQUIA様にてインタビューさせてもらいました！！！倖田來未のbodyの作り方など話してます！是非みんな読んで下さい！」と呼びかけた。また、撮影のオフショットも公開。引き締まったウエストがあらわになったトップスを着用し、次々とポーズを決める様子が披露