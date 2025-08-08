高須クリニックの高須克弥院長が８日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新し、がんの検査結果を公表した。高須氏は「癌（がん）ができていそうな箇所を生検してみたら、全部癌だった。まいったな、こりゃ。なう」とのコメントともに、ぼうこう内の５つ部位の組織診断報告書の写真を公表。いずれも「大小不同の異型核を有する細胞が、平坦状に増殖しています」との所見書かれている。高須院長は２０１４年に尿管がんが発見されて