日本中を席巻した「なおエ」の悪夢再びか。７日（日本時間８日）、米メディア「ドジャースウエイ」は「ドジャースの残念な統計は、大谷翔平のエンゼルス時代を思い出させる」との記事を配信した。同記事は７日（同８日）のカージナルズ戦で投げては４回８Ｋ、打っては３９号２ランでメジャー通算１０００安打とフル回転の大谷をたたえた。そのうえで救援陣の背信と守備のミスで３―５で逆転負けを喫したことに、「エンゼルス