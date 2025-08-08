農林水産省は8日、全国の小売店で7月28日〜8月3日に販売されたコメ5キロの平均価格が、前週よりも48円高い3515円だったと発表した。前週に10週ぶりに値上がりに転じ、今回は2週連続のプラス。下げ止まりが明確になった。