旧優生保護法下での障害者に対する強制不妊手術や人工妊娠中絶を巡り、国会が10月にも原因究明や差別解消に向けた検証を始める見通しになったことが8日、関係者への取材で分かった。旧法が約半世紀にわたり続いた理由などを調べる。