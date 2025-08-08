ボクシングの元世界３階級制覇王者ジョンリル・カシメロ（フィリピン）の動向に、母国で再び注目が集まっている。元世界３階級制覇王者・亀田興毅氏がファウンダーを務める「３１５０×ＬＵＳＨＢＯＭＵ」はカシメロと専属契約を締結。元世界２階級制覇王者ルイス・ネリ（メキシコ）と共同プロモーション契約を締結したことも発表された。そうしたなか、カシメロの母国メディア「ＴｈｅＭａｎｉｌａＴｉｍｅｓ」は「カシ