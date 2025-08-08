◆第１０７回全国高校野球選手権大会第４日▽１回戦高知中央―綾羽（８日・甲子園）春夏通じて初出場の綾羽を率いる千代（ちしろ）純平監督が試合前の取材に応じた。ナイターの第４試合は滋賀の一大イベントである「びわ湖大花火大会」と同時刻。ベンチ入りメンバーは全員が県内出身者で「選手にも声（地元の声援）は届いていますし、きょうは滋賀県で一番の花火大会もありますので。うちも祝砲を上げたいと思います」と笑顔