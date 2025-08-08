国内女子ゴルフツアー「北海道ｍｅｉｊｉカップ」初日（８日、北海道・札幌国際ＣＣ島松Ｃ＝パー７２）は悪天候のためサスペンデッドになった。前週の「ＡＩＧ全英女子オープン」制覇からの凱旋出場となった山下美夢有（２４＝花王）は１２ホールを消化し、３バーディー、２ボギーの１アンダーで暫定２１位。「そんなに悪くないが、グリーン上で苦戦することが多かった。グリーンのコンディションは昨日よりも良くなっている」