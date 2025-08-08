金沢競馬は８日、大雨の影響で１１日、１２日の開催を取りやめることを発表した。石川県で発生した線状降水帯による記録的大雨の影響によるもの。なお、９、１０日の場外発売は予定通り行われ、１１日は盛岡、笠松、大井、１２日は盛岡、大井の発売を実施する。