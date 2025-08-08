自民党両院議員総会を終えた自民党の西田昌司議員が8日午後４時半ごろ、記者団の取材に応じた。【映像】西田議員「石破さんが辞めるもくそも」の瞬間「参議院選挙前に総裁選をやるべき」と訴えていた西田議員は両院議員総会で議論された内容について以下のように話した。「総裁選を前倒ししろという意見だが、党則では両院議員総会で総裁選をやるかどうかは決められない。所属国会議員、それと都道府県連の総数の過半で決める。