◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―ヤクルト（８日・京セラドーム大阪）阪神・森下翔太外野手が今季初のベンチスタートとなった。８月に入り６試合で２４打数５安打の打率２割８厘。７日・中日戦（バンテリンドーム）でプロ１号を放った中川が、３番・左翼でスタメン出場する。以下、両チームのスターティングメンバー。「ヤクルト」１番・右翼太田２番・中堅岩田３番・左翼内山４番・三塁村上５番・一塁オスナ６番・二塁