Photo by Yohji Uchida米津玄師が、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌「IRIS OUT」のアーティスト写真を公開した。今回は白シャツに黒ネクタイを着用した米津をカメラマンのYohji Uchidaが撮影している。また、＜米津玄師 2026 TOUR / GHOST＞のチケット2次先行が決定した。本ツアーは、2026年11月6日から12月17日の期間、長野を皮切りに、大阪、愛知、福岡、宮城、神奈川にて開催される全国6都市14公演のアリーナツアーだ。