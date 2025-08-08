◇プロ野球セ・リーグ 阪神-ヤクルト(8日、京セラドーム)京セラドームで行われる、ヤクルトとの3連戦初戦。阪神のスタメンが発表されました。野手は前回試合から3選手を入れ替え。ここまでスタメンに名を連ねてきた森下翔太選手が初めてベンチスタートとなり、代わって「3番・レフト」に前日プロ初HRを放った中川勇斗選手が起用されました。さらに「5番・ファースト」に大山悠輔選手、「6番・ショート」に小幡竜平選手が起用されて