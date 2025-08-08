「ＤｅＮＡ−巨人」（８日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡ・橋本達弥投手が１軍登録され、プロ初昇格した。横浜スタジアムでの試合前練習に参加した橋本は「時間も掛かったですし、いろいろ乗り越えてきたっていうのはあるので、やっとチャンスが来たなという感じ」と笑顔で話した。兵庫県有数の進学校でもある長田高から慶大を経て、２０２２年度ドラフト５位でＤｅＮＡに入団。昨年６月に右肩の手術を受け同年オフに育成契約を