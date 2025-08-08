世代を超えて愛される「うた」がある。歌唱したい「うた」がある──。◆本人による歌唱アドバイス 動画演歌・歌謡曲シーンから注目の作品を毎月紹介する連載企画「いま、聴きたい演歌・歌謡曲（本人歌唱指導付き）」の第20回目。今回はキム・ヨンジャ「女の荒波」、大江裕「十勝秋冬」、木村徹二「雪唄」【特別盤】、山本和恵「わかれ言葉を聞かせて」、Natsumi「恋する夏みかん」を本人の歌唱アドバイス動画とともに紹介する。（