タレント・さかなクンが８日、都内で行われた「漁師さんが選ぶ本当においしい魚を使った簡単お魚料理教室」に特別ゲストとして参加した。同イベントは日本の大切な食文化である魚食を推進し、国産水産物の魅力を伝え、消費を拡大することが目的。さかなクンは参加していた子どもたちの呼び込みで登場すると「ワクワクしてきました」と笑顔を見せ、自身が描いた本格的な魚の絵や剝製を披露し、「いくらの大きさは大体ギョ