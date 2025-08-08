薩摩地方では、9日夕方にかけて土砂災害に厳重に警戒してください。薩摩、大隅地方では、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。 鹿児島地方気象台によりますと、九州にある前線が9日にかけて停滞する見込みです。このため薩摩、大隅、種子島・屋久島地方では、前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、9日にかけて大気の状態が非常に不安定となる見込みです。 6日午後8時の降り始めから8日午後3時までの雨量