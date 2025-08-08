たった80年前、平和な海が戦場だった時代、数々の激戦を最前線で戦い抜いた駆逐艦「雪風」は、僚艦が大破炎上していく中、絶えず不死身ともいえる戦いぶりを見せ、主力である甲型駆逐艦38隻のうち、ほぼ無傷で終戦を迎えたのは「雪風」ただ一艦のみだった。「雪風」艦長・寺澤一利役を演じた竹野内豊を主演に据え、共演に玉木宏、奥平大兼、當真あみ、田中麗奈、中井貴一ほか豪華キャストで描く『雪風 YUKIKAZE』が戦後80年の終戦