「阪神−ヤクルト」（８日、京セラドーム大阪）優勝へのマジックが３１の阪神は、森下が今季初めてスタメンから外れた。ここ２試合無安打に終わるなど、前のカードの中日戦では３試合で１１打数１安打と苦しんでいた。森下の座っていた３番には、７日にプロ初ホームランを打っていた中川が入った。試合開始は１８時の予定。両チームのスタメンは以下の通り。【ヤクルト】１番・右翼太田２番・中堅赤羽３番・左翼