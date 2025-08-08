自民党の両院議員総会が８日、東京・自民党本部で行われた。参院選敗北と、続投姿勢を崩さない石破茂首相の進退問題に対する党の動きが注目された。出席した青山繁晴議員が、読売テレビの夕方ニュース「かんさい情報ネットｔｅｎ．」にリモート出演し、総会の内容を明かした。青山氏によると、１時間ほどが経過した時に、両院議員総会長が、臨時の総裁選を実施するかどうかの賛否だけに意見を絞りたいと提起し、「一気に自由