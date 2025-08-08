一般向けに開館した足尾銅山記念館＝8日、栃木県日光市日本一の銅の産出量を誇った足尾銅山の歴史を展示する「足尾銅山記念館」（栃木県日光市）が8日、一般向けに開館した。銅山を経営していた古河機械金属（旧古河鉱業）などが設立した。「日本初の公害」とされる鉱毒被害や、製錬による煙害など悪影響にも触れ、銅山開発や町づくりの歴史も展示している。創業者である古河市兵衛の歩みも紹介。無数の坑道の模型や、実際に使