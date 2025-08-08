九州南部では8日、秋雨前線の停滞と線状降水帯の発生で記録的な大雨となり、被害が出ています。今後、秋雨前線は北上するとみられ、9日からの3連休は広い範囲で大雨の恐れがあるとして、気象台が警戒を呼びかけています。 8日未明、鹿児島県霧島市に大雨特別警報が発表され、午後になって大雨警報に切り替えられました。記録的な大雨によって、各地に被害が出ています。大雨の要因となる秋雨前線は今後、北上する見込みです。気