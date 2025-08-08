宮城県気仙沼市発注の道路設計の一般競争入札で設計価格を業者側に漏らしたとして、仙台地検は8日、官製談合防止法違反（入札妨害）などの罪で、同市土木課の係長後藤文治容疑者（47）を起訴した。また公競売入札妨害の罪で、落札した建設コンサルタント会社「中央技術コンサルタンツ」東北支店（仙台市）の元支店長清水康弘容疑者（51）を起訴した。地検はいずれの認否も明らかにしていない。起訴状によると、後藤被告は202