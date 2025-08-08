もう「充電バトル」しないでいいんだ…。「Type-C」も中部空港では2026年9月までに、第1ターミナル3階国際線・国内線搭乗エリアの充電設備を拡充しています。どのくらい便利になるのでしょうか。中部空港（乗りものニュース編集部撮影）。このたび設置される充電設備は約1600台。「ベンチをご利用いただく方の約8割が座席から直接充電できるようになります」としています。さらに従来の充電設備はコンセントとUSBの2種類でした