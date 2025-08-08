囲碁の日本棋院は８日、棋戦「全日本早碁オープン戦」（日本棋院主催）を、諸般の事情により、３２期の今期限りで休止すると発表した。同棋戦は１９９４年創設で、優勝賞金は１０００万円。優勝者は中国の早碁オープン戦優勝者と日中決戦をしていたが、こちらも休止する。