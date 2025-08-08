「全国高校野球選手権・１回戦、横浜−敦賀気比」（８日、甲子園球場）雨天のため、大会第３日午前から、４日目夕方の部に順延となったカードだったが、四回の直前から雨が降り始め、徐々に強い雨に。四回裏の横浜の攻撃中に豪雨となり中断となった。マウンドと本塁にはシートが被せられたが、あっという間にグラウンドは水が浮くほどの雨量となった。試合は春の王者、横浜が初回に阿部の内野ゴロの間に先制すると、奥村頼の