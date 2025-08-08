9日に静岡市内で開催される「将棋日本シリーズJTプロ公式戦」に出場する藤井聡太竜王･名人らが、8日、難波市長を表敬訪問し、対局の意気込みを語りました。静岡市の難波喬司市長のもとを訪れたのは、藤井聡太竜王･名人と佐々木勇気八段、JT静岡支社の尾島厚志支社長です。あす9日の午後、「ツインメッセ静岡」で開催される「将棋日本シリーズJTプロ公式戦」で対局する藤井聡太竜王･名人と佐々木勇気八段が、それぞれ対