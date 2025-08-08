自民党が8日に開催した両院議員総会の終了後、石破首相は報道陣の取材に応じ、「アメリカとの関税交渉、いろいろな課題についてきちんと詰めて行かなければならない。非常に多くの品目、事業者に多くの負担だ」と述べたことを明かした。引き続き首相として対応にあたる意向を強調した形だ。また、総会で出席議員からあがった意見については「それぞれの意見を真摯に受け止め、これから先に色々と参考にし、重視したい」と述べた。