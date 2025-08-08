通貨オプションボラティリティードルストレートで１週間が高めの水準 USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK9.398.167.377.20 1MO9.707.807.907.11 3MO10.037.838.607.50 6MO9.917.648.867.61 9MO9.877.629.007.78 1YR9.867.599.167.89 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK8.168.868.44