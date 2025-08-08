市光工業 [東証Ｐ] が8月8日大引け後(17:10)に決算を発表。25年12月期第2四半期累計(1-6月)の連結経常利益は前年同期比57.3％増の36.6億円に拡大し、従来予想の30億円を上回って着地。 通期計画の62億円に対する進捗率は59.1％に達し、さらに5年平均の46.1％も上回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の連結経常利益は前年同期比39.4％減の25.3億円に落ち込