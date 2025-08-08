東武鉄道株式会社は8日、2025年9月11日(木)に臨時特急列車「ゆっくり走るスペーシアX」を運転すると発表しました。この列車は東武日光駅から浅草駅まで、通常より約50分長い2時間37分かけて走行。特急列車でありながら後続の各駅停車にも追い抜かれるというユニークなダイヤ設定で、人気の車内設備を心ゆくまで満喫できます。特急なのに各駅停車に追い抜かれる!? 異例のダイヤ設定今回運転される「ゆっくり走るスペーシアX」の最大