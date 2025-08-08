8月15日19時放送の『それSnow Manにやらせて下さいSP』は、2時間スペシャル。演技力とバラエティー力が試される新企画「それアドリブでやらせて下さい」にメンバー全員で挑む。【写真】Snow Man・深澤辰哉、話題の「anan」オフショットを公開！ファンもん絶「美しすぎ」「刺さる」新企画となる「それアドリブでやらせて下さい」では、番組で用意したオリジナルのドラマ台本に沿ってSnow Manが演技を。しかし、その台本は途中