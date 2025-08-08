連日熱戦が繰り広げられている夏の甲子園。順調に日程が進めば香川代表の尽誠学園の初戦は来週月曜日（11日）です。 9年ぶり12回目の夏の甲子園出場を決めた尽誠学園野球部です。部員のほとんどが同じ寮で生活しています。 （廣瀬賢汰主将）「今年のチームは、3年生のチームワークがいちばんだと思っていて、どんな時も一緒に生活や野球をしてきた絆が強いチームだと思います」 昨年の夏は優勝候補とし