人気歌手マイケル・ジャクソンの娘でモデル・女優のパリス・ジャクソン。婚約者ジャスティン・ロングと破局を公表したばかりだが、代父であるマコーレー・カルキンらとパーティーに参加。慰められていたようだ。【写真】マイケル・ジャクソンの愛娘パリスが婚約大量のラブラブ2ショット＆プロポーズの瞬間をシェアMailOnlineによると、現地時間8月5日、米ロサンゼルスにあるセレブに人気のホテル、シャトー・マーモントにて