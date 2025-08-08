今年のインターハイ卓球女子シングルスを制した山陽学園高校の面手凛（めんで・りん）選手が、岡山市役所で優勝を報告しました。 【写真を見る】「すごく自分の自信にもなった」インターハイ卓球女子シングルス優勝の山陽学園高校・面手凛選手が市役所で優勝を報告【岡山】 岡山市役所を訪れたのは、山陽学園高校3年でTリーグ・日本生命でも活躍する面手凛選手です。面手選手は今月4日に行われたインター