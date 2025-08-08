第97回アカデミー賞でブラジル映画初となる国際長編映画賞を獲得した名匠ウォルター・サレス監督作『アイム・スティル・ヒア』（8月8日公開）より、サレス監督から寄せられたコメント映像と、人間の冷酷さを浮き彫りにする本編映像が解禁された。【動画】『アイム・スティル・ヒア』ウォルター・サレス監督コメント＆本編映像『セントラル・ステーション』で国際的評価を築いたウォルター・サレスが、長編としては16年ぶりに祖