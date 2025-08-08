男鹿市は、今後の予報でも大雨になる予報はされていないとして、野石地区の688世帯1,234人を対象に出していた高齢者等避難を午後5時00分に解除し、避難所を閉鎖しました。一方、警戒レベル4の避難指示を出しているのは、五城目町です。五城目町は、大雨による土砂災害が発生するおそれがあるとして、内川地区の164世帯335人と、富津内地区の173世帯406人に避難指示を出しています。五城目町は、富津内地区公民館を避難所として開設