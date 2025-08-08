香川県の水がめ・高知県の早明浦ダムは貯水率が低下しています。吉野川水系水利用連絡協議会は、貯水率60%ほどで第一次取水制限に入ることを決めました。 きょう（8日）午後3時現在の貯水率は82.7%ですが、このまま雨が降らなければ8月17日にも取水制限に入る可能性があるとしています。