太平洋戦争末期、香川県高松市沖で旅客船が米軍機の攻撃を受け多くの死傷者を出した「女神丸事件」から、きょう（8日）で80年です。叔母を亡くした女性が、小豆島で犠牲者を追悼しました。 【写真を見る】戦後80年「女神丸事件」を知っていますか戦闘機の機銃掃射を浴び島の住民ら28人が犠牲に叔母を亡くした女性が犠牲者を追悼【香川】 海難事故で亡くなった人を供養する香川県土庄町の慰霊碑を訪れたのは、新城周子さん