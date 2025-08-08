来週のドル円相場は、国内政治の動向に注目。石破茂首相の退陣思惑が強まれば、次期政権のもとで財政政策が拡張的になるとの見方から円が売られる可能性がある。予想レンジは１ドル＝１４５円００銭～１４９円００銭。 ただ、日銀の早期利上げ観測の高まりが円の支えとなりそう。日銀が８日に公表した７月３０～３１日開催分の金融政策決定会合の「主な意見」では、日米の関税交渉が合意したことについて「大変