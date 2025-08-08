バッファローは８日の取引終了後、取得総数１００万株（自己株式を除く発行済み株式総数の７．８６％）、取得総額３５億円を上限とする自社株買いを発表した。取得期間は８月９日から２０２６年４月３０日とし、自己株式立会外買付取引（ＴｏＳＴＮｅＴ─３）及び立会市場における買い付けにより実施する。株主還元の強化と資本効率の向上を図る。また、バッファローは株主における外国投資家の割合が実質的に過半を