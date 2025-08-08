８日の日経平均株価は前日比７６１円高の４万１８２０円と４日続伸。一時、４万２０００円台に値を上げ、昨年７月につけた最高値（４万２２２４円）に迫った。なかでも関心を集めたのが、ソフトバンクグループの急騰で、同社株１銘柄で日経平均株価を２６０円強押し上げた。 市場関係者からは「トヨタ自動車の業績は下方修正されたものの、ソニーグループ、ＳＢＧといった主力銘柄が決算を通過したことで